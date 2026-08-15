Marché de Noël Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville
dimanche 6 décembre 2026 · Place du Dr Rougy · Plateau d'Hauteville
Informations pratiques
Plateau d’Hauteville
Marché de Noël
Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 08:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
L’association des commerçants du Plateau organise leur traditionnel marché de noël à la salle des fêtes d’Hauteville.
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Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes animation.uc01110@gmail.com
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English :
The association of the merchants of the Plateau organizes their traditional Christmas market in the village hall of Hauteville.
L’événement Marché de Noël Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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