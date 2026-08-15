Marché de Noël Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville

Informations pratiques

Plateau d’Hauteville

Marché de Noël

Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 08:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

L’association des commerçants du Plateau organise leur traditionnel marché de noël à la salle des fêtes d’Hauteville.

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Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes animation.uc01110@gmail.com

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English :

The association of the merchants of the Plateau organizes their traditional Christmas market in the village hall of Hauteville.

L’événement Marché de Noël Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey