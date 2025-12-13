Marché de Noël Saint-Didier-sur-Chalaronne
vendredi 4 décembre 2026 · Saint-Didier-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Didier-sur-Chalaronne
Marché de Noël
Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-04
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Union Commerciale Dynamique Désidérienne organise son Marché de Noël. Au programme marché artisanal, père noël, animations enfants et animations musicales.
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Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 63 42 45 dynamiquedesiderienne@gmail.com
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English :
To mark the festive season, the Union Commerciale Dynamique Désidérienne organizes its Christmas Market. On the program: craft market, Santa Claus, children’s entertainment and live music.
L’événement Marché de Noël Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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