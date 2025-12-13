Informations pratiques

Saint-Didier-sur-Chalaronne

Marché de Noël

Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-04

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Union Commerciale Dynamique Désidérienne organise son Marché de Noël. Au programme marché artisanal, père noël, animations enfants et animations musicales.

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Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 63 42 45 dynamiquedesiderienne@gmail.com

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English :

To mark the festive season, the Union Commerciale Dynamique Désidérienne organizes its Christmas Market. On the program: craft market, Santa Claus, children’s entertainment and live music.

L’événement Marché de Noël Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre