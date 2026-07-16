Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Marché de Noël

Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Marché de Noël organisé par la municipalité. Présence de nombreux exposants.

.

Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas market organized by the municipality. Numerous exhibitors present.

L’événement Marché de Noël Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène