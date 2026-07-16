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AGENDA · Saint-Just-Malmont

Marché de Noël Saint-Just-Malmont

dimanche 6 décembre 2026 · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Adresse
Gymnase n°1
Ville
43240 Saint-Just-Malmont
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Just-Malmont

Marché de Noël

Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Marché de Noël organisé par la municipalité. Présence de nombreux exposants.
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Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13  mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

Christmas market organized by the municipality. Numerous exhibitors present.

L’événement Marché de Noël Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène

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