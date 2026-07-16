AGENDA · Saint-Just-Malmont
Marché de Noël Saint-Just-Malmont
dimanche 6 décembre 2026 · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Marché de Noël
Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Marché de Noël organisé par la municipalité. Présence de nombreux exposants.
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Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
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English :
Christmas market organized by the municipality. Numerous exhibitors present.
L’événement Marché de Noël Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène
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