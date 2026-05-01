Pesmes

Marché de Pesmes

Place des Promenades Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 08:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07

Venez flâner sur les étals du marché hebdomadaire de Pesmes. .

Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Pesmes

L’événement Marché de Pesmes Pesmes a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY