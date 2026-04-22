Marché de printemps au Jardin du Rago Jardin du Rago Quiberon
Marché de printemps au Jardin du Rago Jardin du Rago Quiberon vendredi 1 mai 2026.
Quiberon
Marché de printemps au Jardin du Rago
Jardin du Rago Accès par le village de Kernavest Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vente, au profit de l’association l’Agapanthe, de plants de légumes et de fleurs, confitures.
Accès par le village de Kernavest ou le chemin du Manio (ne pas se garer sur le parking du sémaphore). .
Jardin du Rago Accès par le village de Kernavest Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 01 85 20 28
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English :
L’événement Marché de printemps au Jardin du Rago Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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