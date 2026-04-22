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Marché de printemps au Jardin du Rago Jardin du Rago Quiberon

Marché de printemps au Jardin du Rago Jardin du Rago Quiberon vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Jardin du Rago

Adresse : Accès par le village de Kernavest

Ville : 56170 Quiberon

Département : Morbihan

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Quiberon

Marché de printemps au Jardin du Rago

Jardin du Rago Accès par le village de Kernavest Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Vente, au profit de l’association l’Agapanthe, de plants de légumes et de fleurs, confitures.
Accès par le village de Kernavest ou le chemin du Manio (ne pas se garer sur le parking du sémaphore).   .

Jardin du Rago Accès par le village de Kernavest Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 01 85 20 28 

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English :

L’événement Marché de printemps au Jardin du Rago Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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