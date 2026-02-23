Marché de producteurs à la ferme du Tessou Villesèque jeudi 16 juillet 2026.

Villesèque

Marché de producteurs à la ferme du Tessou

Route de la gentillade Villesèque Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Venez découvrir des producteurs locaux et constituer votre repas sur mesure à partir de leurs délicieux produits !

Venez découvrir des producteurs locaux et constituer votre repas sur mesure à partir de leurs délicieux produits !

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Route de la gentillade Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 44 12 22 46 ateliersnature@tessou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover local producers and create your own custom meal using their delicious products!

L’événement Marché de producteurs à la ferme du Tessou Villesèque a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot