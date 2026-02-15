Visite et dégustation à la ferme du Tessou Villesèque

Visite et dégustation à la ferme du Tessou

Route de la gentillade Villesèque Lot

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif adulte

Date :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-03-02

Nous ferons le tour de la ferme sur un sentier dans les bois de 1,5 km, Nous pourrons découvrir le porc gascon et découvrir les techniques d'élevage. Nous terminerons la visite par une dégustation de charcuterie et de sirops. Les enfants pourront jouer dans les bois et dans la mud kitchen.

Route de la gentillade Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 44 12 22 46 ateliersnature@tessou.fr

English :

We will walk around the farm on a 1.5 km trail in the woods. We will discover the Gascon pig and learn about breeding techniques

