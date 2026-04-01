Marché de producteurs et artisans Jardinière Desbos Plants Châteauneuf-sur-Isère
Marché de producteurs et artisans Jardinière Desbos Plants Châteauneuf-sur-Isère samedi 18 avril 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Marché de producteurs et artisans
Jardinière Desbos Plants 155 chemin du Général Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 08:00:00
fin : 2026-04-25 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16
Buvette et restauration sur place
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Jardinière Desbos Plants 155 chemin du Général Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 30 00 83 lajardiniere.desbosplants@gmail.com
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English :
On-site refreshments and catering
L’événement Marché de producteurs et artisans Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme
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