Spectacle Le potager de Filo (1-6 ans) Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère

Spectacle Le potager de Filo (1-6 ans)

Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 11:15:00

Date(s) :

2026-04-18

La médiathèque de Châteauneuf sur Isère propose un spectacle pour les tout petits (1 à 6 ans) Filo, jardinier poétique, arrive avec sa boite à Jardin. Quelques graines plantées… et la magie opère !!!!!

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Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

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English :

The Châteauneuf sur Isère media library offers a show for the very young (1 to 6 years): Filo, the poetic gardener, arrives with his garden box. Plant a few seeds… and the magic happens !!!!!

L’événement Spectacle Le potager de Filo (1-6 ans) Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-11 par Valence Romans Tourisme