Marché de producteurs locaux Annulé Rue des Marronniers Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Marché de producteurs locaux Annulé

Rue des Marronniers Centre bourg Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:30:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Le marché du jeudi à Treigny, grâce à l’engagement des producteurs, l’aventure continue avec les exposants actuels et de nouveaux à venir valorisant les circuits courts et les produits locaux, au bénéfice de tous. .

Rue des Marronniers Centre bourg Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté alinerenaudin.mairie@gmail.com

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English : Marché de producteurs locaux Annulé

L’événement Marché de producteurs locaux Annulé Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !