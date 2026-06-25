Marché de producteurs locaux Annulé Rue des Marronniers Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
jeudi 2 juillet 2026 · Rue des Marronniers · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Marché de producteurs locaux Annulé
Rue des Marronniers Centre bourg Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:30:00
fin : 2026-09-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Le marché du jeudi à Treigny, grâce à l’engagement des producteurs, l’aventure continue avec les exposants actuels et de nouveaux à venir valorisant les circuits courts et les produits locaux, au bénéfice de tous. .
Rue des Marronniers Centre bourg Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté alinerenaudin.mairie@gmail.com
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English : Marché de producteurs locaux Annulé
L’événement Marché de producteurs locaux Annulé Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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