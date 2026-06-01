Marché des artisans d’art du Boulingrin, Halles du Boulingrin, Reims

Marché des artisans d’art du Boulingrin Dimanche 20 septembre, 10h00 Halles du Boulingrin Marne

entrée libre, chiens non autorisés dans le bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sous les Halles du Boulingrin, la CMA du Grand Est et la Ville de Reims vous proposent de venir découvrir et pourquoi pas vous offrir le travail d’un 50aine d’artisans d’art de la région.

En partenariat avec les Relais du Goût de l’Office de tourisme de Reims, vous découvrirez une grande variété de savoir-faire.

Animations, jeu concours et ateliers gratuits, food truck et buvette sur place.

Halles du Boulingrin Rue de Mars, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est En 1923, la Ville de Reims organise un concours pour la construction de nouvelles halles centrales. Le jury retient le projet de l’architecte rémois Émile Maigrot (1880-1961). Associé à l’ingénieur Eugène Freyssinet (1879-1962), le projet se distingue tant pour la sobriété de son parti architectural : un grand vaisseau en arc parabolique, que pour l’originalité de sa technique de construction : une voûte mince de béton armé de 5 cm d’épaisseur recouverte d’une chape de 2 cm.

Inauguré le 26 octobre 1929, l’édifice est représentatif de l’architecture moderne. À la suite de leur fermeture en 1988 et menacées de destruction, les halles sont classées au titre des Monuments historiques en 1990. Après un exceptionnel chantier de restauration, les nouvelles halles ont été inaugurées en septembre 2012. Elles accueillent de nouveau un marché de détail (les mercredis, vendredis et samedis), un marché bio (le vendredi) et des animations le dimanche (marché aux livres, marché des artisans d’art, Pratik sport…).

Sous les Halles du Boulingrin, la CMA du Grand Est et la Ville de Reims, vous proposent de venir découvrir et pourquoi pas vous offrir le travail d’un 50aine d’artisans d’art de la région.

©charlene Vaillant