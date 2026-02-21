Marché des Frayeurs et Concours de Costumes Place Saint Antoine Pont-à-Mousson

Marché des Frayeurs et Concours de Costumes

Place Saint Antoine Marché Couvert Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Marché des Frayeurs artisanal et concours de costumes à partir de 16h

Rendez-vous au marché couvert de Pont-à-Mousson pour une soirée haute en frissonsTout public

.

Place Saint Antoine Marché Couvert Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 80 31 68 lady.bulle.studio@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Frayeurs craft market and costume contest from 4 p.m

Join us in Pont-à-Mousson’s covered market for a thrilling evening

L’événement Marché des Frayeurs et Concours de Costumes Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-02-21 par OT PONT A MOUSSON