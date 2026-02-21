Marché des Frayeurs et Concours de Costumes Place Saint Antoine Pont-à-Mousson
Marché des Frayeurs et Concours de Costumes Place Saint Antoine Pont-à-Mousson samedi 31 octobre 2026.
Marché des Frayeurs et Concours de Costumes
Place Saint Antoine Marché Couvert Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31 22:00:00
2026-10-31
Marché des Frayeurs artisanal et concours de costumes à partir de 16h
Rendez-vous au marché couvert de Pont-à-Mousson pour une soirée haute en frissonsTout public
Place Saint Antoine Marché Couvert Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 80 31 68 lady.bulle.studio@gmail.com
English :
Frayeurs craft market and costume contest from 4 p.m
Join us in Pont-à-Mousson’s covered market for a thrilling evening
