Marché des producteurs au Domaine Les Crayères, Domaine Les Crayères, Reims

Informations pratiques

Marché des producteurs au Domaine Les Crayères 19 et 20 septembre Domaine Les Crayères Marne

Plus d’informations sur www.lesrelaisdugout.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

40 artisans et producteurs locaux se réunissent pour faire découvrir leurs savoir-faire, leurs spécialités et leurs produits.

Plus d’informations sur www.lesrelaisdugout.fr

Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://www.lescrayeres.com/ [{« link »: « http://www.lesrelaisdugout.fr »}] Les Crayères est un établissement mythique au cœur de Reims, discrètement lové dans un parc de sept hectares à la végétation verdoyante. Cette ancienne demeure de la famille de Polignac recompose et modernise à chaque instant le style « château » dans une atmosphère d’élégance et de raffinement qui vous enveloppe. Chambres et suites vous attendent, décorées avec le souci du détail propre au plus pur style classique français. L’accueil chaleureux, le service impeccable et la table gastronomique doublement étoilée du Chef Philippe Mille, Meilleur Ouvrier de France, ainsi que sa carte des vins qui propose plus de 600 références de champagne font de ce lieu l’endroit idéal pour découvrir ce que la région a de meilleur. Bus 11 arrêt Parc

40 artisans et producteurs locaux se réunissent pour faire découvrir leurs savoir-faire, leurs spécialités et leurs produits.

© Union des Maisons de Champagne