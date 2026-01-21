Marché des Producteurs de la MFR d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau

Marché des Producteurs de la MFR d’Azay-le-Rideau

Chemin de la Noraie Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-21 09:00:00

2026-03-21 13:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Le Samedi 21 mars 2026 aura lieu le Marché des Producteurs de la MFR d’Azay-le-Rideau.

‍ Nous recherchons des producteurs dans l’alimentaire.

Rejoignez-nous pour promouvoir vos produits en circuit court.

Visiteurs, venez flâner, goûter, découvrir et profiter de cette journée dédiée au terroir

[Marché de producteurs]

Inscriptions, en cliquant sur le lien

https://forms.gle/LghQaWub4kD6fCk86

Visiteurs, venez flâner, goûter, découvrir et profiter de cette journée dédiée au terroir local. .

Chemin de la Noraie Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 66 00

English :

On Saturday March 21, 2026, the MFR Azay-le-Rideau Farmers’ Market will take place.

??? We are looking for food producers.

Join us to promote your products.

Visitors, come and stroll, taste, discover and enjoy this day dedicated to local produce

