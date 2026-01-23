Marché des Producteurs Domaine Les Crayères DOMAINE LES CRAYERES Reims

Informations pratiques

Reims

Marché des Producteurs Domaine Les Crayères

DOMAINE LES CRAYERES 64 Boulevard Henry Vasnier Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tout public

Les 19 et 20 septembre, le Domaine Les Crayères vous donne rendez-vous pour la 16ème édition de son Marché des Producteurs, l’un des événements gourmands incontournables de la rentrée et des Relais du Goût de Reims.

Près de quarante producteurs, artisans de bouche et créateurs des arts de la table se réuniront le temps d’un week-end pour partager leur savoir-faire et faire découvrir les richesses du terroir champenois.

Bien plus qu’un marché, cet événement célèbre les femmes et les hommes qui inspirent chaque jour la cuisine du Chef Christophe Moret. Leurs produits, leur passion et leur exigence donnent vie aux assiettes du Restaurant doublement étoilé Le Parc et de la Brasserie Le Jardin.

Tout au long du week-end, le parc du Domaine se transformera en véritable lieu de vie et de convivialité. Vous pourrez vous restaurer, déguster une coupe de Champagne ou un verre entre amis, profiter d’une animation musicale et partager un moment en famille grâce aux activités culinaires proposées aux plus jeunes (sur inscription uniquement). .

DOMAINE LES CRAYERES 64 Boulevard Henry Vasnier Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des Producteurs Domaine Les Crayères

L’événement Marché des Producteurs Domaine Les Crayères Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne