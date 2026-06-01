Marché des producteurs mayennais – Ferme de Cornesse, Espace Mayenne – Laval, Laval
Marché des producteurs mayennais – Ferme de Cornesse, Espace Mayenne – Laval, Laval vendredi 5 juin 2026.
Marché des producteurs mayennais – Ferme de Cornesse Vendredi 5 juin, 16h00 Espace Mayenne – Laval Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
La diversité des produits mayennais sera réprésentée lors de ce marché des producteurs qui se veut festif. Restauration proposée par les producteurs, animation musicale avec la venue de la fanfare Kafi.
Un bel évènement en début de week end pour venir profiter entre amis, famille ou collègues à la sortie du travail !
Espace Mayenne – Laval Boulevard Pierre Elain 53000 Laval Laval 53000 Grenoux-Ribaudières Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « marie.tarleve@pl.chambagri.fr »}]
Volailles Marché / producteurs / convivialité / restauration sur place
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
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