Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché des Saveurs et Gourmandises Place du Marché aux Fleurs Châlons-en-Champagne

Marché des Saveurs et Gourmandises Place du Marché aux Fleurs Châlons-en-Champagne dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Place du Marché aux Fleurs

Adresse : Halles du Marché Couvert

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Châlons-en-Champagne

Marché des Saveurs et Gourmandises

Place du Marché aux Fleurs Halles du Marché Couvert Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Tout public
Marché des Saveurs et Gourmandises aux Halles du Marché Couvert.   .

Place du Marché aux Fleurs Halles du Marché Couvert Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 89 42 44 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des Saveurs et Gourmandises

L’événement Marché des Saveurs et Gourmandises Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)