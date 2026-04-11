Marché des Saveurs et Gourmandises Place du Marché aux Fleurs Châlons-en-Champagne
Marché des Saveurs et Gourmandises Place du Marché aux Fleurs Châlons-en-Champagne dimanche 31 mai 2026.
Châlons-en-Champagne
Marché des Saveurs et Gourmandises
Place du Marché aux Fleurs Halles du Marché Couvert Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Tout public
Marché des Saveurs et Gourmandises aux Halles du Marché Couvert. .
Place du Marché aux Fleurs Halles du Marché Couvert Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 89 42 44 87
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English : Marché des Saveurs et Gourmandises
L’événement Marché des Saveurs et Gourmandises Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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