Chamalières-sur-Loire

Marché d’été

Place Saint Gilles (Eglise) Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-08-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez découvrir des producteurs, des artisans locaux et des produits du terroir dans la convivialité, tous les mardis à partir de 18h.

Boisson et restauration dans les commerces du village.

Animation chaque mardi.

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Place Saint Gilles (Eglise) Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 42 06 mairie@chamalieres-sur-loire.fr

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English :

Come discover local producers, artisans, and regional specialties in a friendly atmosphere every Tuesday starting at 6 p.m.

Drinks and food are available at the village shops.

Entertainment every Tuesday.

L’événement Marché d’été Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay