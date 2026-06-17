Marché d’été Chamalières-sur-Loire
Marché d’été Chamalières-sur-Loire mardi 7 juillet 2026.
Chamalières-sur-Loire
Marché d’été
Place Saint Gilles (Eglise) Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez découvrir des producteurs, des artisans locaux et des produits du terroir dans la convivialité, tous les mardis à partir de 18h.
Boisson et restauration dans les commerces du village.
Animation chaque mardi.
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Place Saint Gilles (Eglise) Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 42 06 mairie@chamalieres-sur-loire.fr
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English :
Come discover local producers, artisans, and regional specialties in a friendly atmosphere every Tuesday starting at 6 p.m.
Drinks and food are available at the village shops.
Entertainment every Tuesday.
L’événement Marché d’été Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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