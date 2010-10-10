Plantes sauvages, insectes & jeux buissonniers Discover plants, insects & bushcraft games Les Ribes Chamalières-sur-Loire
Plantes sauvages, insectes & jeux buissonniers Discover plants, insects & bushcraft games Les Ribes Chamalières-sur-Loire mardi 14 juillet 2026.
Chamalières-sur-Loire
Plantes sauvages, insectes & jeux buissonniers Discover plants, insects & bushcraft games
Les Ribes Cosycamp’ Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Les insectes sont nos amis !
Venez découvrir les petites bêtes à travers le jeu, avec Charlie Braesch, animateur nature passionné par l’ethnobotanique, en français and in english !
.
Les Ribes Cosycamp’ Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82 legoutdusauvage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Insects are our friends!
Come discover these little creatures through play with Charlie Braesch, a nature educator passionate about ethnobotany—in French and English!
L’événement Plantes sauvages, insectes & jeux buissonniers Discover plants, insects & bushcraft games Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Chamalières-sur-Loire (Haute-Loire)
- Marché d’été Chamalières-sur-Loire 7 juillet 2026
- Fête Nationale à Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire 11 juillet 2026
- Découverte des plantes sauvages & insectes Les Ribes Chamalières-sur-Loire 14 juillet 2026
- Vide-grenier à Chamalières/Loire Chamalières-sur-Loire 15 août 2026
- Concert Génération Chaise-Dieu à l’Eglise Saint-Gilles Église Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire 24 août 2026