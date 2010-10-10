Plantes sauvages, insectes & jeux buissonniers Discover plants, insects & bushcraft games Les Ribes Chamalières-sur-Loire mardi 14 juillet 2026.

Chamalières-sur-Loire

Plantes sauvages, insectes & jeux buissonniers Discover plants, insects & bushcraft games

Les Ribes Cosycamp’ Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Les insectes sont nos amis !

Venez découvrir les petites bêtes à travers le jeu, avec Charlie Braesch, animateur nature passionné par l’ethnobotanique, en français and in english !

.

Les Ribes Cosycamp’ Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82 legoutdusauvage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Insects are our friends!

Come discover these little creatures through play with Charlie Braesch, a nature educator passionate about ethnobotany—in French and English!

L’événement Plantes sauvages, insectes & jeux buissonniers Discover plants, insects & bushcraft games Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay