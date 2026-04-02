Informations pratiques

Aixe-sur-Vienne

Marché d’été nocturne et festif

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Marché d’été nocturne et festif organisé par le Comité de Jumelage d’Aixe-sur-Vienne, place René Gillet.

De nombreux producteurs locaux feront découvrir leurs produits. Les produits achetés sur le marché peuvent être emportés ou consommés sur place. Une buvette, des frites et des pâtisseries seront également proposées pour constituer vos assiettes. Pensez à apporter vos couverts !

Soirée animée par le groupe TORNAREM.

Avec la participation d’une délégation de la ville jumelle allemande de Grosshabersdorf. Vente de bière allemande.

Tout sera réuni pour vous faire passer une agréable soirée ! .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine pierre.lecoz9@gmail.com

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English : Marché d’été nocturne et festif

L’événement Marché d’été nocturne et festif Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Val de Vienne