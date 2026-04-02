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Marché d’été nocturne et festif Aixe-sur-Vienne

samedi 1 août 2026 · Aixe-sur-Vienne

Marché d’été nocturne et festif Aixe-sur-Vienne

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
87700 Aixe-sur-Vienne
Département
Haute-Vienne
Tarif

Aixe-sur-Vienne

Marché d’été nocturne et festif

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Marché d’été nocturne et festif organisé par le Comité de Jumelage d’Aixe-sur-Vienne, place René Gillet.
De nombreux producteurs locaux feront découvrir leurs produits. Les produits achetés sur le marché peuvent être emportés ou consommés sur place. Une buvette, des frites et des pâtisseries seront également proposées pour constituer vos assiettes. Pensez à apporter vos couverts !
Soirée animée par le groupe TORNAREM.
Avec la participation d’une délégation de la ville jumelle allemande de Grosshabersdorf. Vente de bière allemande.
Tout sera réuni pour vous faire passer une agréable soirée !   .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   pierre.lecoz9@gmail.com

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English : Marché d’été nocturne et festif

L’événement Marché d’été nocturne et festif Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Val de Vienne

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