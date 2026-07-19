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AGENDA · La Chapelle-en-Vercors

Marché du bien-être Pub-Restaurant La Source La Chapelle-en-Vercors

dimanche 19 juillet 2026 · Pub-Restaurant La Source · La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Pub-Restaurant La Source
Adresse
240, Chemin de Riouverou
Ville
26420 La Chapelle-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif
5 5 30 Entrée gratuite

La Chapelle-en-Vercors

Marché du bien-être

Pub-Restaurant La Source 240, Chemin de Riouverou La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Entrée gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Dans un écrin naturel ressourçant, laissez vous surprendre.
Des séances individuelles, collectives ou conférences, sur des temps courts, à prix tout doux, afin de varier les plaisirs.
Vivez une journée Bien-être inoubliable !
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Pub-Restaurant La Source 240, Chemin de Riouverou La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 90 43 21 

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English :

In a refreshing natural setting, let yourself be surprised.
Individual or group sessions, or workshops—short sessions at affordable prices—so you can enjoy a variety of experiences.
Enjoy an unforgettable wellness day!

L’événement Marché du bien-être La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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