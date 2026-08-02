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Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette

samedi 8 août 2026 · Parc Saincthorent · La Cellette

Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00
Heure de fin
12:00
Lieu
Parc Saincthorent
Adresse
Le Bourg
Ville
23350 La Cellette
Département
Creuse

Marché de producteurs locaux (viandes, charcuterie, fruits, pains, fromages, savons, miels, vins, etc) sur le thème des confitures. Artisans locaux. Buvette, crêpes et pizzas.

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