AGENDA · La Cellette
Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette
samedi 8 août 2026 · Parc Saincthorent · La Cellette
Informations pratiques
Marché de producteurs locaux (viandes, charcuterie, fruits, pains, fromages, savons, miels, vins, etc) sur le thème des confitures. Artisans locaux. Buvette, crêpes et pizzas.
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