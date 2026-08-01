AGENDA · Saint-Pardoux-le-Lac
Marché gourmand Saint-Pardoux-le-Lac
dimanche 9 août 2026 · Saint-Pardoux-le-Lac
Informations pratiques
Saint-Pardoux-le-Lac
Marché gourmand
Le Bourg Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 16:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez faire le plein de bons produits lors de ce marché. vous pourrez également en déguster sur place. .
Le Bourg Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 33 82
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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