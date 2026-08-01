Informations pratiques

Saint-Pardoux-le-Lac

Marché gourmand

Le Bourg Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 16:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez faire le plein de bons produits lors de ce marché. vous pourrez également en déguster sur place. .

Le Bourg Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 33 82

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin