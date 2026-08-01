UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pardoux-le-Lac

Marché gourmand Saint-Pardoux-le-Lac

dimanche 9 août 2026 · Saint-Pardoux-le-Lac

Marché gourmand Saint-Pardoux-le-Lac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
87250 Saint-Pardoux-le-Lac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Pardoux-le-Lac

Marché gourmand

Le Bourg Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 16:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Venez faire le plein de bons produits lors de ce marché. vous pourrez également en déguster sur place.   .

Le Bourg Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 33 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

À voir aussi à Saint-Pardoux-le-Lac (Haute-Vienne)