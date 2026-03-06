Marché hebdomadaire Le Pali Saint-Pierre
Marché hebdomadaire Le Pali Saint-Pierre samedi 11 avril 2026.
Marché hebdomadaire
Le Pali Bar du Moulin Saint-Pierre Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-10-31 13:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Vous trouverez sur le marché de Saint Pierre des producteurs 100% locaux.
.
Le Pali Bar du Moulin Saint-Pierre 06260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur paysansdupali@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Weekly market
You’ll find 100% local producers at the Saint Pierre market.
L’événement Marché hebdomadaire Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme