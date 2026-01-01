MARCHE HEBDOMADAIRE VARZY Place du marché Varzy
Place du marché Place du Marché Varzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 09:00:00
fin : 2027-11-25 13:00:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02
Marché de plein air. Produits du terroir, alimentaires et non-alimentaires Fruits et légumes, Boucherie, Charcuterie, Produits laitiers, Vins, Miel, Pépiniéristes, Vêtements .
Place du marché Place du Marché Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73 mairievarzy@orange.fr
