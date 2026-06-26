Marché Marché nocturne des Minimes avenue du Lazaret La Rochelle samedi 4 juillet 2026.

La Rochelle

Marché Marché nocturne des Minimes

avenue du Lazaret Parking des Minimes La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-08-29 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le marché nocturne des Minimes cet été tous les mercredis et samedis de juillet et d’août !

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avenue du Lazaret Parking des Minimes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

The Minimes Night Market is open every Wednesday and Saturday this summer in July and August!

L’événement Marché Marché nocturne des Minimes La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Nous La Rochelle