Marché Marché nocturne des Minimes avenue du Lazaret La Rochelle
Marché Marché nocturne des Minimes avenue du Lazaret La Rochelle samedi 4 juillet 2026.
La Rochelle
Marché Marché nocturne des Minimes
avenue du Lazaret Parking des Minimes La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-08-29 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le marché nocturne des Minimes cet été tous les mercredis et samedis de juillet et d’août !
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avenue du Lazaret Parking des Minimes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The Minimes Night Market is open every Wednesday and Saturday this summer in July and August!
L’événement Marché Marché nocturne des Minimes La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Nous La Rochelle
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