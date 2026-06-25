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Marché nocturne Charny Orée de Puisaye

Marché nocturne Charny Orée de Puisaye samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Grande rue
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Charny Orée de Puisaye

Marché nocturne

Grande rue Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Marché nocturne, le Sud-Ouest s’invite à Charny !
L’Union des Commerçants de Charny Orée de Puisaye a le plaisir de vous donner rendez-vous pour son marché nocturne qui se tiendra
Samedi 4 juillet 2026 à partir de 18h.
Cette année, Charny prendra les couleurs du Sud-Ouest pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la gastronomie, de la musique et du partage.
Au programme
Buvette sur place
Restauration
Concert
Exposants et artisans
Et peut-être même quelques surprises tout au long de la soirée…
N’oubliez pas de venir habillés en rouge et blanc pour faire vivre pleinement l’esprit du Sud-Ouest !
Nous vous attendons nombreux pour partager une belle soirée d’été au cœur de Charny.   .

Grande rue Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   ucaccharny@gmail.com

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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