Marché nocturne Charny Orée de Puisaye
Marché nocturne Charny Orée de Puisaye samedi 4 juillet 2026.
Charny Orée de Puisaye
Marché nocturne
Grande rue Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Marché nocturne, le Sud-Ouest s’invite à Charny !
L’Union des Commerçants de Charny Orée de Puisaye a le plaisir de vous donner rendez-vous pour son marché nocturne qui se tiendra
Samedi 4 juillet 2026 à partir de 18h.
Cette année, Charny prendra les couleurs du Sud-Ouest pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la gastronomie, de la musique et du partage.
Au programme
Buvette sur place
Restauration
Concert
Exposants et artisans
Et peut-être même quelques surprises tout au long de la soirée…
N’oubliez pas de venir habillés en rouge et blanc pour faire vivre pleinement l’esprit du Sud-Ouest !
Nous vous attendons nombreux pour partager une belle soirée d’été au cœur de Charny. .
Grande rue Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ucaccharny@gmail.com
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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