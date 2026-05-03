Azay-le-Rideau

Marché nocturne de Azay-le-Rideau

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-31 2026-08-28

Flânez au coeur des ruelles animées à l’occasion de ces 3 marchés nocturnes !

Venez vivre la magie des soirées d’été lors de ces trois rendez-vous incontournables

Rendez-vous vendredis 3 et 31 juillet et 28 août 2026.

Flânez au coeur des ruelles animées à l’occasion de ces 3 marchés nocturnes !

Venez vivre la magie des soirées d’été lors de ces trois rendez-vous incontournables

Rendez-vous vendredis 3 et 31 juillet et 28 août 2026.

Laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse et conviviale de ces marchés nocturnes qui investissent le coeur de ville. Entre les échoppes d’artisanat d’art où l’on découvre le savoir-faire local, les stands de commerçants débordant de produits originaux et les artisans de bouche proposant des mets savoureux à déguster sur place ou à emporter, chaque coin de rue est une invitation à la découverte pour goûter à l’art de vivre local, dans la douceur des nuits.

Les animations pour enfants raviront les plus jeunes avec jeux, animations et surprises. .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

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English :

Stroll through the narrow streets of Azay-le-Rideau and stop at the various food and craft stalls. Enjoy the musical atmosphere.

L’événement Marché nocturne de Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme