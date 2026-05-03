Marché nocturne de Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau
Marché nocturne de Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau vendredi 3 juillet 2026.
Azay-le-Rideau
Marché nocturne de Azay-le-Rideau
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-31 2026-08-28
Flânez au coeur des ruelles animées à l’occasion de ces 3 marchés nocturnes !
Venez vivre la magie des soirées d’été lors de ces trois rendez-vous incontournables
Rendez-vous vendredis 3 et 31 juillet et 28 août 2026.
Flânez au coeur des ruelles animées à l’occasion de ces 3 marchés nocturnes !
Venez vivre la magie des soirées d’été lors de ces trois rendez-vous incontournables
Rendez-vous vendredis 3 et 31 juillet et 28 août 2026.
Laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse et conviviale de ces marchés nocturnes qui investissent le coeur de ville. Entre les échoppes d’artisanat d’art où l’on découvre le savoir-faire local, les stands de commerçants débordant de produits originaux et les artisans de bouche proposant des mets savoureux à déguster sur place ou à emporter, chaque coin de rue est une invitation à la découverte pour goûter à l’art de vivre local, dans la douceur des nuits.
Les animations pour enfants raviront les plus jeunes avec jeux, animations et surprises. .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
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English :
Stroll through the narrow streets of Azay-le-Rideau and stop at the various food and craft stalls. Enjoy the musical atmosphere.
L’événement Marché nocturne de Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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