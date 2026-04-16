Azay-le-Rideau

Pique-nique chez les vignerons indépendants au Château de l’Aulée

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le soleil caresse doucement les rangs de vignes, une brise légère fait danser les feuilles, et au loin, le murmure des rires se mêle au tintement des verres…

Dans ce décor bucolique, nous vous invitons à vivre une expérience unique le Pique-Nique chez les Vignerons Indépendants !

Le soleil caresse doucement les rangs de vignes, une brise légère fait danser les feuilles, et au loin, le murmure des rires se mêle au tintement des verres…

Dans ce décor bucolique, nous vous invitons à vivre une expérience unique le Pique-Nique chez les Vignerons Indépendants !

Le temps d’une journée, laissez-vous porter par la convivialité et le plaisir du partage. Installez-vous à l’ombre des arbres , déballez le pique-nique que vous aurez apporté et savourez chaque instant, au rythme des conversations, du vin et du chant des oiseaux.

À chaque gorgée, c’est un peu de notre terroir et de notre passion qui s’invite à votre table. .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24 contact@laulee.com

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English :

For the studious, at 11 a.m., a tour of the winery How are bubbles made? At 11:45 a.m., a sparkling aperitif under the chestnut trees, accompanied by songs from the Ensemble Vocal Alingavia For gourmets, at 12:30 p.m., time to eat! Barbecues available for grilling.

L’événement Pique-nique chez les vignerons indépendants au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme