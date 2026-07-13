Informations pratiques

Limoges

Marché Nocturne d’été

7 Place Denis Dussoubs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-10

Cet été, Le Coeur sur les Mains s’installe à la brasserie Le Paris pour un marché nocturne pas comme les autres… Pendant deux sessions d’une semaine, viens découvrir un lieu vivant, des créations locales, du fait main, de la seconde main, de belles rencontres et même des ateliers nommés les apéro créatifs .

Retrouvez ci-dessous le programme des animations et ateliers en version téléchargeable. .

7 Place Denis Dussoubs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@timaleli.fr

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English : Marché Nocturne d’été

L’événement Marché Nocturne d’été Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole