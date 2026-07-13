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AGENDA · Limoges

Marché Nocturne d’été Limoges

lundi 13 juillet 2026 · Limoges

Marché Nocturne d’été Limoges

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
7 Place Denis Dussoubs
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Marché Nocturne d’été

7 Place Denis Dussoubs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-07-13 2026-08-10

Cet été, Le Coeur sur les Mains s’installe à la brasserie Le Paris pour un marché nocturne pas comme les autres… Pendant deux sessions d’une semaine, viens découvrir un lieu vivant, des créations locales, du fait main, de la seconde main, de belles rencontres et même des ateliers nommés les apéro créatifs .

Retrouvez ci-dessous le programme des animations et ateliers en version téléchargeable.   .

7 Place Denis Dussoubs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@timaleli.fr

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English : Marché Nocturne d’été

L’événement Marché Nocturne d’été Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole

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