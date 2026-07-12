MARCHE NOCTURNE MEDIEVAL & SPECTACLES Place Juhel Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

MARCHE NOCTURNE MEDIEVAL & SPECTACLES

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

RDV dans la haute cour et le parc du château pour un marché nocturne !

Plongez dans une ambiance médiévale et découvrez une trentaine d’exposants mêlant artisans inspirés du Moyen Âge et producteurs locaux.

Pendant la soirée, la compagnie Sonjévéyés vous entraîne dans une quête fantastique pleine de frissons, tandis que les musiciens d’Alchimera, en costumes d’époque, animent le marché de joyeuses déambulations et offrent un concert festif à la taverne.

A la nuit tombée, laissez-vous envoûter par un spectacle de feu, à l’ambiance tantôt poétique, tantôt épique.

Gratuit

Restauration et buvette sur place .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

Come to the castle’s high courtyard and park for a night market!

L’événement MARCHE NOCTURNE MEDIEVAL & SPECTACLES Mayenne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Mayenne Co