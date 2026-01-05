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Marche nordique Guéret

Marche nordique Guéret

Marche nordique Guéret lundi 5 janvier 2026.

Adresse : Parking de Forêt Follies

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : lundi 5 janvier 2026

Fin : lundi 5 janvier 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Guéret

Marche nordique

Parking de Forêt Follies Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05 14:15:00
fin : 2026-01-05

Date(s) :
2026-01-05 2026-06-08

Marche nordique d’une durée de 2h, sous réserve d’une météo adaptée.   .

Parking de Forêt Follies Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Guéret a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grand Guéret

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