Marche nordique Guéret
Marche nordique Guéret lundi 5 janvier 2026.
Guéret
Marche nordique
Parking de Forêt Follies Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05 14:15:00
fin : 2026-01-05
Date(s) :
2026-01-05 2026-06-08
Marche nordique d’une durée de 2h, sous réserve d’une météo adaptée. .
Parking de Forêt Follies Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
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English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Guéret a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grand Guéret
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