Théâtre Bibliothèque Guéret
Théâtre Bibliothèque Guéret jeudi 11 juin 2026.
Théâtre
Bibliothèque 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
« The Franglish show », spectacle bilingue par les élèves de 6 ème du Collège Jules Marouzeau. .
Bibliothèque 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
English : Théâtre
German : Théâtre
Italiano :
Espanol : Théâtre
L’événement Théâtre Guéret a été mis à jour le 2025-03-18 par Creuse Tourisme