Théâtre Bibliothèque Guéret

Théâtre Bibliothèque Guéret jeudi 11 juin 2026.

Théâtre

Bibliothèque 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

« The Franglish show », spectacle bilingue par les élèves de 6 ème du Collège Jules Marouzeau. .

Bibliothèque 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

English : Théâtre

German : Théâtre

Italiano :

Espanol : Théâtre

L’événement Théâtre Guéret a été mis à jour le 2025-03-18 par Creuse Tourisme