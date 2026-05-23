Mon coloc est un sénior Quincaillerie Guéret
Mon coloc est un sénior Quincaillerie Guéret mercredi 10 juin 2026.
Guéret
Mon coloc est un sénior
Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Comment rompre l’isolement et s’entraider ? Pièce de thâtre, puis échanges et moment convivial .
Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 88 71 26 contact@aliso.fr
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English :
L’événement Mon coloc est un sénior Guéret a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret
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