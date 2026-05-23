Mon coloc est un sénior Quincaillerie Guéret

Guéret

Mon coloc est un sénior

Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Comment rompre l’isolement et s’entraider ? Pièce de thâtre, puis échanges et moment convivial .

Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 88 71 26 contact@aliso.fr

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L’événement Mon coloc est un sénior Guéret a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret