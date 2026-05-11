Marché pour la fête des Daron(ne)s L’Atelier Espace Dedon L’Atelier Toul

Toul

Marché pour la fête des Daron(ne)s L’Atelier

Espace Dedon L’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-19 17:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

À l’occasion des fêtes des supers parents, marché spécialement pensé pour eux.

Entre petits cadeaux originaux, produits faits maison et surprises à gogo, il y en aura pour tous les goûts. Parce que nos daron(ne)s méritent le meilleur, venez faire le plein de bonnes idées, de rires et de moments mémorables.

Des cadeaux pleins de fun pour vos héros du quotidien. Parce qu’être parent, c’est aussi savoir s’offrir un peu de plaisir.

Petite restauration et bar avec bières et soft locales.Tout public

0 .

Espace Dedon L’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 79 55 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A market specially designed for super parents.

With original gifts, homemade products and surprises galore, there’s something for everyone. Because our darlings deserve the best, come and fill up on good ideas, laughter and memorable moments.

Fun-filled gifts for your everyday heroes. Because being a parent also means knowing how to treat yourself.

Snacks and bar with local beers and soft drinks.

L’événement Marché pour la fête des Daron(ne)s L’Atelier Toul a été mis à jour le 2026-05-07 par MT TERRES TOULOISES