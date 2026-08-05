Marche Respiratoire Fontenay-le-Comte
mercredi 5 août 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Marche Respiratoire
Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-29
Oxygène, Santé et Performance
Marche respiratoire Août 2026
Et si vous profitiez de l’été pour prendre un vrai bol d’air… tout en apprenant à mieux respirer ?
Je vous propose des marches respiratoires accessibles à tous, mêlant marche, respiration fonctionnelle et exercices simples pour améliorer votre bien-être.
Au programme Améliorer votre respiration nasale, Développer votre tolérance au CO₂, Augmenter votre VO₂ max, Réduire le stress et retrouver plus d’énergie, Découvrir des techniques faciles à reproduire chez vous
Planning d’août
• Mardi (débutant) 19h Départ Plaine des Sports, Fontenay-le-Comte
• Mercredi (intermédiaire) 19h Départ Stade de Pissotte
• Samedi (niveau sportif) 9h Départ Parking du Pot Bleu, Pissotte
8 € Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation 06 63 39 08 96
Venez respirer, marcher et repartir avec des outils concrets pour votre santé et votre performance.
Marche respiratoire inspiré de la marche afghane dont le principe est de synchronisé la marche et la respiration. .
Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 39 08 96
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English :
Oxygen, Health, and Performance
L’événement Marche Respiratoire Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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