Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Marche Respiratoire

Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-29

Oxygène, Santé et Performance

Marche respiratoire Août 2026

Et si vous profitiez de l’été pour prendre un vrai bol d’air… tout en apprenant à mieux respirer ?

Je vous propose des marches respiratoires accessibles à tous, mêlant marche, respiration fonctionnelle et exercices simples pour améliorer votre bien-être.

Au programme Améliorer votre respiration nasale, Développer votre tolérance au CO₂, Augmenter votre VO₂ max, Réduire le stress et retrouver plus d’énergie, Découvrir des techniques faciles à reproduire chez vous

Planning d’août

• Mardi (débutant) 19h Départ Plaine des Sports, Fontenay-le-Comte

• Mercredi (intermédiaire) 19h Départ Stade de Pissotte

• Samedi (niveau sportif) 9h Départ Parking du Pot Bleu, Pissotte

8 € Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation 06 63 39 08 96

Venez respirer, marcher et repartir avec des outils concrets pour votre santé et votre performance.

Marche respiratoire inspiré de la marche afghane dont le principe est de synchronisé la marche et la respiration. .

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 39 08 96

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English :

Oxygen, Health, and Performance

L’événement Marche Respiratoire Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin