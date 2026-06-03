Marché solidaire malgache Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Marché solidaire malgache Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS samedi 13 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Le marché de l’artisanat malgache est une nouvelle fois au rendez-vous à la MVAC ! Venez découvrir de magnifiques créations artisanales venues de Madagascar. Les ventes sont réalisées au profit de l’école de Hambohimalaza, contribuant ainsi au soutien de ses projets éducatifs. Un moment de découverte, de partage et de solidarité à ne pas manquer.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Découverte de de l’artisanat malgache, vente au profit d’une école de Hambohimalaza à Madagascar.
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 10h30 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T18:30:00+02:00;2026-06-14T10:30:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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