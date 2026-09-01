Marche Sur les chemins de l’eau Châteauneuf-de-Galaure
samedi 26 septembre 2026 · Châteauneuf-de-Galaure
Informations pratiques
Châteauneuf-de-Galaure
Marche Sur les chemins de l’eau
Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:30:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir l’hydrologie régénérative en marchant ! Deux parcours (6 km / 12,7 km) au départ de Châteauneuf-de-Galaure, avec 3 stands thématiques Eau, Sol, Arbre.
.
Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 accueil@portededromardeche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover regenerative hydrology on a walk! Two trails (6 km / 12.7 km) starting in Châteauneuf-de-Galaure, featuring three themed stations: Water, Soil, and Trees.
L’événement Marche Sur les chemins de l’eau Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme)
- Pianocéan Châteauneuf-de-Galaure 15 septembre 2026
- Visite du Prieuré de Charrière, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure 19 septembre 2026
- Atelier créatif pour les enfants Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 19 septembre 2026
- Visite guidée Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 19 septembre 2026
- Atelier Biodiversité en danger, du constat à l’action Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 19 septembre 2026