Informations pratiques

Châteauneuf-de-Galaure

Marche Sur les chemins de l’eau

Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:30:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir l’hydrologie régénérative en marchant ! Deux parcours (6 km / 12,7 km) au départ de Châteauneuf-de-Galaure, avec 3 stands thématiques Eau, Sol, Arbre.

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Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 accueil@portededromardeche.fr

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English :

Come discover regenerative hydrology on a walk! Two trails (6 km / 12.7 km) starting in Châteauneuf-de-Galaure, featuring three themed stations: Water, Soil, and Trees.

L’événement Marche Sur les chemins de l’eau Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche