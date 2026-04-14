Marcher à l’égéenne : modes et usages des chaussures dans la Grèce Préclassique, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Marcher à l’égéenne : modes et usages des chaussures dans la Grèce Préclassique Vendredi 5 juin, 16h30 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Cette étude propose d’examiner, à travers une sélection d’exemples précis, les types, les usages et les fonctions multiples de la chaussure dans la Grèce préclassique. Cinq études de cas ont été retenues, couvrant un cadre chronologique allant de l’Âge du Bronze à l’époque archaïque (1600–480 av. n. è.). Leur analyse met en évidence une grande diversité de formes, de matériaux ainsi que de contextes d’usages qui nous permet de reconsidérer le rôle de la chaussure préclassique comme un véritable objet de mode et signe de mobilité et de transformation à la croisée du fonctionnel et du rituel.

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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