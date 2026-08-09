Informations pratiques

Dans cette lecture musicale, Léonor de Récondo prête sa voix et son violon à l’histoire d’Enriqueta, sa grand-mère, contrainte de fuir la maison familiale d’Irun le 18 août 1936, menacée par les franquistes. En quelques minutes, tout bascule : l’enfance, la maison, les gestes du quotidien, un riz au lait laissé à jamais sur la table de la cuisine. Près de quatre-vingt-dix ans plus tard, cette image suspendue devient le point de départ d’une enquête sensible sur l’exil, la filiation et l’identité.

Entre prose et poésie, musique et silence, le récit tisse les souvenirs d’enfance, les archives fragmentaires et l’imaginaire romanesque. La question de la nationalité espagnole, rendue à nouveau accessible aux descendants d’exilés républicains, traverse le texte comme une interrogation intime : que signifie réclamer une identité perdue ? La musique du violon accompagne cette marche lente vers les fantômes, donnant chair aux absents et profondeur aux gestes ordinaires.

Texte : Marcher dans tes pas (Éditions L’Iconoclaste, 2025)

Nos identités se construisent dans les pas de celles et ceux qui nous ont précédés, entre les silences hérités et les récits à réinventer. Avec ce spectacle, la littérature et la musique se rejoignent pour faire surgir une mémoire intime et collective, marquée par l’exil et la transmission. Comment habiter une identité façonnée par une histoire qui nous précède et continue de nous traverser ?

Le mercredi 21 octobre 2026

de 20h30 à 21h45

Le mardi 20 octobre 2026

de 20h30 à 21h45

gratuit sous condition

8 à 10€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-20T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-22T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-10-20T20:30:00+02:00_2026-10-20T21:45:00+02:00;2026-10-21T20:30:00+02:00_2026-10-21T21:45:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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