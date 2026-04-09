Marchés de Pays Soirée Interactive DJ La Roche-Posay
Marchés de Pays Soirée Interactive DJ La Roche-Posay jeudi 6 août 2026.
La Roche-Posay
Marchés de Pays Soirée Interactive DJ
Place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Marché nocturne avec producteurs locaux, restauration et soirée DJ festive à La Roche-Posay.
Les Marchés de Pays reviennent sur la Place de la République de La Roche-Posay pour une nouvelle soirée estivale placée sous le signe de la convivialité.
Producteurs locaux, artisanat et restauration sur place seront au rendez-vous dans une ambiance chaleureuse et festive.
La soirée sera animée par un DJ interactif pour faire danser petits et grands tout au long de la soirée.
Animation musicale de 20h30 à 22h30. .
Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
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English : Marchés de Pays Soirée Interactive DJ
Night market with local producers, food and festive DJ evening in La Roche-Posay.
L’événement Marchés de Pays Soirée Interactive DJ La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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