Marchés d’été Village Arrens-Marsous
Marchés d’été Village Arrens-Marsous mercredi 8 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Marchés d’été
Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-08-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Tous les mercredis, rendez-vous incontournable de l’été dans le Val d’Azun ! Concerts et buvette animés par l’association Balaï’tous Ensemble.
Liste des groupes
08/07 Alkimistao poésie pop jazz.
15/07 Daunas de cor quatuor féminin de polyphonie pyrénéenne.
22/07 Upper Land duo guitare-voix & looper et batterie.
29/07 Brenda pop soul 90’s.
05/08 Alegria Gipsy répertoire gipsy.
12/08 La fanfare B7 fanfare de rue festive et communicative.
19/08 Ascèse fusion d’influences rock reggae dub hip-hop.
26/08 Dafra one man band.
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Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
Every Wednesday, a not-to-be-missed summer event in the Val d’Azun! Concerts and refreshments hosted by the Balaï’tous Ensemble association.
List of bands
08/07: Alkimistao : pop jazz poetry.
07/15: Daunas de cor : female Pyrenean polyphony quartet.
07/22: Upper Land : guitar-voice duo with looper and drums.
07/29: Brenda : 90s soul pop.
08/05: Alegria Gipsy : gipsy repertoire.
12/08: La fanfare B7 : festive, infectious street band.
08/19: Ascèse : fusion of rock reggae dub hip-hop influences.
08/26: Dafra : one-man band.
L’événement Marchés d’été Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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