Arrens-Marsous

Marchés d’été

Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Tous les mercredis, rendez-vous incontournable de l’été dans le Val d’Azun ! Concerts et buvette animés par l’association Balaï’tous Ensemble.

Liste des groupes

08/07 Alkimistao poésie pop jazz.

15/07 Daunas de cor quatuor féminin de polyphonie pyrénéenne.

22/07 Upper Land duo guitare-voix & looper et batterie.

29/07 Brenda pop soul 90’s.

05/08 Alegria Gipsy répertoire gipsy.

12/08 La fanfare B7 fanfare de rue festive et communicative.

19/08 Ascèse fusion d’influences rock reggae dub hip-hop.

26/08 Dafra one man band.

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Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Every Wednesday, a not-to-be-missed summer event in the Val d’Azun! Concerts and refreshments hosted by the Balaï’tous Ensemble association.

List of bands

08/07: Alkimistao : pop jazz poetry.

07/15: Daunas de cor : female Pyrenean polyphony quartet.

07/22: Upper Land : guitar-voice duo with looper and drums.

07/29: Brenda : 90s soul pop.

08/05: Alegria Gipsy : gipsy repertoire.

12/08: La fanfare B7 : festive, infectious street band.

08/19: Ascèse : fusion of rock reggae dub hip-hop influences.

08/26: Dafra : one-man band.

L’événement Marchés d’été Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65