Marchés du Territoire Belfort
Marchés du Territoire Belfort dimanche 7 juin 2026.
Belfort
Marchés du Territoire
Plusieurs adresses Territoire de Belfort Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:30:00
fin : 2026-09-18 21:00:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-19 2026-08-29 2026-09-18 2026-10-02
Le Département soutient chaque année des marchés des producteurs locaux dans les communes du Territoire de Belfort. L’occasion pour le public de se balader parmi les étals et d’acheter en direct des produits régionaux de qualité, frais et de saison (miel, œufs, viande, légumes…). .
Plusieurs adresses Territoire de Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Marchés du Territoire
L’événement Marchés du Territoire Belfort a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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