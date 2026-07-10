Informations pratiques

Monthermé

Marchés estivaux à Monthermé

Place du Paquis Monthermé Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Les marchés estivaux de Monthermé vous donnent rendez-vous dans un nouveau lieu ! ☀️Retrouvez-les désormais sur la Place du Paquis, entre la Capitainerie et le snack Au P’tit Bateau, de 15h à 19h.Venez flâner au fil des stands et découvrir une belle diversité d’exposants produits alimentaires, artisanat, producteurs locaux, vêtements, bijoux et bien d’autres trésors vous y attendent.Un agréable moment de convivialité à partager tout au long de l’été !

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Place du Paquis Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 00 09 accueil@villedemontherme.fr

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English :

The Monthermé summer markets are moving to a new location! ??You can now find them at Place du Paquis, between the Capitainerie and the Au P’tit Bateau snack bar, from 3:00 p.m. to 7:00 p.m.Come stroll among the stalls and discover a wonderful variety of vendors: food products, crafts, local producers, clothing, jewelry, and many other treasures await you there.A pleasant, friendly experience to enjoy throughout the summer!

L’événement Marchés estivaux à Monthermé Monthermé a été mis à jour le 2026-07-07 par Ardennes Tourisme