Marcoca en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Marcoca en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/I3c19540061b

MARCOCA

Marcoca est un groupe indie psychédélique allemand composé de cinq musiciens aux goûts et aux parcours variés, qui chérissent leurs différences sans jamais trop se soucier du résultat final.

Leurs morceaux baignés de réverbération mêlent le meilleur de mélodies raffinées, de grooves dansants et de paroles dans lesquelles on se perd volontiers. Après avoir construit un public international grâce à leurs deux premiers albums, Silent Struggles et Cosmic Blunder, leur troisième projet est en route pour renforcer davantage leur présence sur la scène psychédélique mondiale.

Avec Homage to Delusion, leur production DIY démontre une fois encore comment les différences peuvent propulser les processus créatifs vers des horizons magiques, donnant naissance à une musique colorée et hypnotique, influencée par le surf, le jazz, le funk, le psychédélisme et bien plus encore.

ÉCOUTER

https://bfan.link/marcoca-soliloquy

REGARDER

https://shorturl.at/eIs3N

AIMER

https://www.instagram.com/marcoca_music/

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Vendredi 30 Octobre 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Prévente à 18€

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

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SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist : https://t.ly/6erUG

https://supersonic-records.fr/

Marcoca mêlent mélodies raffinées, grooves dansants & paroles dans lesquelles on se perd volontiers. Une musique colorée & hypnotique, influencée par le surf, le jazz, le funk, et le psyché !

Le vendredi 30 octobre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 18 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-30T21:00:00+01:00

fin : 2026-10-30T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-30T20:00:00+02:00_2026-10-30T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3pPR9dfMH https://fb.me/e/3pPR9dfMH



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