Marcoca en concert (côté Records) Supersonic Records Paris
Marcoca en concert (côté Records) Supersonic Records Paris vendredi 30 octobre 2026.
Take Me Out présente…
Marcoca en concert !
Tickets : https://link.dice.fm/I3c19540061b
MARCOCA
Marcoca est un groupe indie psychédélique allemand composé de cinq musiciens aux goûts et aux parcours variés, qui chérissent leurs différences sans jamais trop se soucier du résultat final.
Leurs morceaux baignés de réverbération mêlent le meilleur de mélodies raffinées, de grooves dansants et de paroles dans lesquelles on se perd volontiers. Après avoir construit un public international grâce à leurs deux premiers albums, Silent Struggles et Cosmic Blunder, leur troisième projet est en route pour renforcer davantage leur présence sur la scène psychédélique mondiale.
Avec Homage to Delusion, leur production DIY démontre une fois encore comment les différences peuvent propulser les processus créatifs vers des horizons magiques, donnant naissance à une musique colorée et hypnotique, influencée par le surf, le jazz, le funk, le psychédélisme et bien plus encore.
ÉCOUTER
https://bfan.link/marcoca-soliloquy
REGARDER
https://shorturl.at/eIs3N
AIMER
https://www.instagram.com/marcoca_music/
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Vendredi 30 Octobre 2026
• Ouverture des portes à 20h
• Bar sur place
• Prévente à 18€
• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal
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SUPERSONIC RECORDS
9 rue Biscornet 75012 Paris
Métro Bastille
La newsletter : https://t.ly/cx_NA
La playlist : https://t.ly/6erUG
https://supersonic-records.fr/
Marcoca mêlent mélodies raffinées, grooves dansants & paroles dans lesquelles on se perd volontiers. Une musique colorée & hypnotique, influencée par le surf, le jazz, le funk, et le psyché !
Le vendredi 30 octobre 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 18 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-30T21:00:00+01:00
fin : 2026-10-30T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-30T20:00:00+02:00_2026-10-30T22:30:00+02:00
Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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