Marcovitch l’Arcovitch et Otavio Café-Lecture La Clef Brioude

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Début : 2026-03-13 20:30:00
Choro brésilien, guitare et accordéon chromatique.
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36  cafelecturebrioude@gmail.com

English :

Brazilian choro, guitar and chromatic accordion.

