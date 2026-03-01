Marcovitch l’Arcovitch et Otavio Café-Lecture La Clef Brioude
Marcovitch l’Arcovitch et Otavio Café-Lecture La Clef Brioude vendredi 13 mars 2026.
Marcovitch l’Arcovitch et Otavio
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Choro brésilien, guitare et accordéon chromatique.
.
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brazilian choro, guitar and chromatic accordion.
L’événement Marcovitch l’Arcovitch et Otavio Brioude a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne