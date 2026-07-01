MARCUS GAD, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

MARCUS GAD Vendredi 12 mars 2027, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T20:30:00+01:00 – 2027-03-12T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-12T20:30:00+01:00 – 2027-03-12T21:30:00+01:00

Originaire de Nouvelle-Calédonie, Marcus Gad incarne un reggae roots, spirituel et engagé, nourri de ses racines kanakes et des cultures du Pacifique. Ambassadeur d’un territoire isolé, il fait de sa musique un véritable outil d’éveil et de transmission.

Après avoir voyagé sur les cinq continents, il se fait remarquer dès 2014 avec deux EP qui lancent sa carrière internationale. En parallèle, il explore des sonorités plus modernes, entre hip-hop et électronique.

Ce dialogue entre tradition et modernité révèle un artiste en constante évolution, toujours guidé par ses valeurs.

https://www.youtube.com/watch?v=IQAZdkHv7_U

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4051 »}] [{« data »: {« author »: « Marcus Gad », « cache_age »: 86400, « description »: « Stream : https://idol-io.ffm.to/wheremicomefromnnMarcus Gad live in Paris, October 30, Le Trianon : https://shotgun.live/fr/events/marcus-gad-le-trianon-parisnnA film by Jules GondrynAssistant Director : Jeremy AmaralnProduced by Tourbillonnhttp://tourbillon.myportfolio.com/jules-gondrynnMusic by Marcus Gad & TamalnMarcus Chatenay – ChantnSimon Roger – BatteurnRaphael Baldy – GuitarenMatthieu Bouygues – GuitarenFrank Paulin – ClaviernDavid Garcia – BassistennEnregistru00e9 et mixu00e9 au studio la Kapsule u00e0 Montreuil (France)nRecord & Mix by Clement u00ab Tamal u00bb ThouardnMastering au studio Globe Audio par Alexis Bardinetnnu24d2 Gadda Productions & High Records under exclusive license to Big Scoop RecordsnnFollow Marcus Gadnhttps://www.facebook.com/Marcus.Gad.Official/ nhttps://www.instagram.com/marcusgadofficial/?hl=frnSubscribe to Newsletter : https://bit.ly/Marcus_Gad », « type »: « video », « title »: « Marcus Gad – Where Mi Come From (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/IQAZdkHv7_U/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=IQAZdkHv7_U », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC04ttJub8XyepYwisGUVcUg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Artiste inspiré et inspirant, il incarne plus que jamais le souffle nouveau d’une musique consciente et universelle. reggae

©DR