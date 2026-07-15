Mardis de la Musique de Chambre #1 Concert en B Maison de la Musique et de la Danse Valence
mardi 10 novembre 2026 · Maison de la Musique et de la Danse · Valence
Informations pratiques
Valence
Mardis de la Musique de Chambre #1 Concert en B
Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 18:45:00
fin : 2026-11-10 19:45:00
Date(s) :
2026-11-10
Dans le cadre des Mardis de la Musique de Chambre, retrouvez ce rendez-vous, ouvert à tous ceux qui veulent (re) découvrir la magie de la musique classique en toute simplicité.
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Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80
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English :
As part of the Chamber Music Tuesdays series, join us for this event, which is open to %E0 anyone who wants to (re)discover the magic of classical music in a relaxed setting.
L’événement Mardis de la Musique de Chambre #1 Concert en B Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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