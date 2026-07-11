Mardis de la Musique de Chambre #2 Gershwin Maison de la Musique et de la Danse Valence

mardi 1 décembre 2026 · Maison de la Musique et de la Danse · Valence

Informations pratiques

Valence

Mardis de la Musique de Chambre #2 Gershwin

Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 18:45:00

fin : 2026-12-01 19:45:00

Date(s) :

2026-12-01

Gershwin inspiration, admiration et influence. Un rendez-vous mensuel gratuit pour (re)découvrir la musique classique simplement, entre poésie et romantisme.

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Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80

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English :

Gershwin: Inspiration, Admiration, and Influence. A free monthly event to (re)discover classical music in a simple way, blending poetry and romance.

L’événement Mardis de la Musique de Chambre #2 Gershwin Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme