Mardis de la Musique de Chambre #2 Gershwin Maison de la Musique et de la Danse Valence
mardi 1 décembre 2026 · Maison de la Musique et de la Danse · Valence
Informations pratiques
Valence
Mardis de la Musique de Chambre #2 Gershwin
Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 18:45:00
fin : 2026-12-01 19:45:00
Date(s) :
2026-12-01
Gershwin inspiration, admiration et influence. Un rendez-vous mensuel gratuit pour (re)découvrir la musique classique simplement, entre poésie et romantisme.
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Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80
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English :
Gershwin: Inspiration, Admiration, and Influence. A free monthly event to (re)discover classical music in a simple way, blending poetry and romance.
L’événement Mardis de la Musique de Chambre #2 Gershwin Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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