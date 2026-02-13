Mardis de la musique : Influences klezmer et créole dans la musique jazz et moderne, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Mardis de la musique : Influences klezmer et créole dans la musique jazz et moderne Mardi 8 décembre, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Stéphane Borde et Armonia Serrano nous proposent de tracer un parallèle historique entre les cultures klezmer et créole, et leur influence dans la musique. Le croisement des influences et le mélange de genres apportent une richesse et des couleurs incomparables.

Evènement organisé en partenariat avec la Direction générations seniors et autonomie du CCAS.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Conférence proposée par Stéphane Borde, banjoïste et Armonia Serrano, chanteuse et clarinettiste

@Bibliothèques de Bordeaux